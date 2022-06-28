2022/06/28 | 10:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحذر أم في ولاية فلوريدا الأمريكية الآباء الآخرين بعد أن ضربت صاعقة ابنتها المراهقة.ويجب أن تتعلم لوري سبنسر، البالغة من العمر 14 عامًا، كيفية المشي والتحدث وتناول الطعام مرة أخرى بعد أن نجت بصعوبة من الصاعقة التي ضربتها.وتأمل والدتها أن يتعلم الآخرون من معاناتهما

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هذا ما حدث لفتاة مراهقة في أمريكا نجت بأعجوبة من صاعقة ضربتها) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هذا ما حدث لفتاة مراهقة في أمريكا نجت بأعجوبة من صاعقة ضربتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).