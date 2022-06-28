تقليص الدوام الرسمي في محافظة ديالى (وثيقة)

2022/06/28 | 10:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دوام جميع الموظفين في ديوان المحافظة.

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