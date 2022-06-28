2022/06/28 | 10:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – وسام الملا

أصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، توجيهين بشأن متابعة السيطرات وتواجد الآمرين على رأس قطاعاتهم.

وقال مدير العلاقات والإعلام لقيادة عمليات بغداد، العقيد عباس حميد المفرجي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم وجه بمتابعة السيطرات، إضافة الى لجان المتابعة وكذلك تواجد الآمرين بكافة مستوياتهم على رأس قطاعاتهم لمتابعة حالات التجاوز الفردية التي تصدر من بعض المنتسبين"، مؤكداً أن "التوجيهات مستمرة بتخفيف الزخم المروري عن المواطنين وتقليل معاناتهم والتعامل بصورة حسنة".

وأضاف أن "قيادة عمليات بغداد مستمرة في تعزيز الأمن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة، لاسيما حزام بغداد من خلال تفعيل الجهد الاستخباري والسيطرات المفاجئة المشتركة لمتابعة الجماعات الإرهابية والخارجين عن القانون"، لافتاً إلى أن "العاصمة بغداد تشهد استقراراً أمنياً واضحاً خلال الأشهر الأخيرة، لاسيما بعد معالجة الكثير من الأهداف الإرهابية وتجفيف منابعها ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد عمليات بغداد يصدر توجيهين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد عمليات بغداد يصدر توجيهين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).