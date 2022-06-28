نائب: ازمة الوقود متعمدة لتعطيل تشكيل الحكومة

2022/06/28 | 10:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… أكد النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي , الثلاثاء , أن أزمة الوقود تقف خلفها جهات تحاول زعزعة الوضع الحالي لتعطيل تشكيل الحكومة من قبل الإطار التنسيقي.وقال الصالحي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك جهات داخلية تحتكر الوقود لافتعال الأزمات, وأيضاً تقوم بتهريب الوقود إلى المحطات غير حكومية, من أجل الضغط على بعض […]

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