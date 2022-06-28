انفجار عبوة ناسفة ضمن شارع ٦٢ في منطقة الكرادة (صورة)

2022/06/28 | 11:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة على شركة اهلية وسط بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت امام شركة اهلية لعمليات فحص الكتل الكونكريتية في شارع 62 بمنطقة الكرادة وسط العاصمة".

واضاف ان "الانفجار اسفر عن اضرار مادية في المبنى دون اصابات او اضرار بشرية".

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