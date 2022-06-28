2022/06/28 | 11:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب جامعة صلاح الدين في اربيل يقتل أستاذا بكلية الهندسة - عاجل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طالب جامعة صلاح الدين في اربيل يقتل أستاذا بكلية الهندسة - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طالب جامعة صلاح الدين في اربيل يقتل أستاذا بكلية الهندسة - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).