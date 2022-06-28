القضاء الأعلى يوضح بشأن جدلية ’العدول عن قرارات سابقة’

2022/06/28 | 11:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأوضح مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، بشأن‏ العدول عن قرارات سابقة.

وقال المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المحكمة العليا في الولايات المتحدة الامريكية أصدرت قراراً تضمن (العدول) عن قرار سابق أصدرته سنة 1973 كان يقضي بكفالة حق المرأة في أن تنهي طوعاً حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها خلال (22) أسبوعاً من بدء الحمل في قضية (رو ضد ويد) إلا أن المحكمة العليا أصدرت قراراً بتاريخ 24/ 6/ 2022 تضمن من حيث النتيجة (العدول عن هذا المبدأ) وقررت السماح لكل ولاية وضع قوانين الاجهاض الخاصة بها إذ أيدت المحكمة قانوناً صدر في ولاية مسيسيبي جرى بموجبه حظر الاجهاض بعد 15 أسبوعاً من الحمل".

وأضاف: "اتساقاً مع هذا السياق القضائي، فقد اتخذت محكمة التمييز والمحكمة الاتحادية في العراق عدداً من القرارات تضمنت العدول عن قرارات سابقة اتخذت في حينه في ظروف ووفق اجتهاد قضاة سابقين عملوا في تلك المحاكم وقد وجد خلفهم من القضاة أن هذه القرارات تستوجب العدول عنها".

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