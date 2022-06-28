2022/06/28 | 11:10 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mYD23FkxQ6o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد غياب .. الفنون التشكيلية تعود بالسليمانية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد غياب .. الفنون التشكيلية تعود بالسليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).