اليوم.. وطني الصالات برفع شعار الانتصار في نهائي كأس العرب

2022/06/28 | 11:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يواجه المنتخب الوطني بكرة الصالات اليوم الثلاثاء، نظيره المغربي في نهائي كأس العرب 2022.ويرفع المنتخب الوطني شعار الانتصار حيث يسعى إلى التغلب على ظروفه الصعبة، حيث اكد مدرب المنتخب ناظم الشريعة، أن فريقه يعاني من كثرةَ الإصابات التي تعرضَ لها عددٌ من اللاعبين.وحقق المنتخب الوطني نتائج مميزة في البطولة بدأها بالتعادل […]

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وطني الصالات برفع شعار الانتصار في نهائي كأس العرب أولاً على ايرث نيوز.

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