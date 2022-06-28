مع تداعيات غزو أوكرانيا.. استقالة الشريك المؤسس لشركة النفط الروسية لوك أويل

2022/06/28 | 11:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة النفط الروسية لوك أويل، إن ليونيد فيدون استقال من منصب نائب رئيس الشركة لأسباب عائلية، وبعد أن بلغ سن التقاعد، وذلك بعد أشهر من عقوبات أجبرت المؤسس الآخر للشركة على الاستقالة من منصب الرئيس التنفيذي.

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