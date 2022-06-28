نصيحة جمالية تعود للقرن الـ19 تثير ضجة على “تيك توك“.. ما هي؟

2022/06/28 | 11:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل يمكن أن يكون الشريط اللاصق إكسير الشباب الجديد؟ تثير هذه الصيحة الشعبية ضحة على وسائل التواصل الاجتماعي.فنصيحة الجمال المتمثلة بوضع شريط لاصق على وجهك بدأت في القرن التاسع عشر، وراجت حاليًا على تطبيق "تيك توك"، لكن هل هي فعالة؟

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