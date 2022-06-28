 قرار جديد يخص ⁧كأس آسيا⁩ 2023

2022/06/28 | 11:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تمديد فترة استقبال طلبات الترشح لاستضافة ⁧كأس آسيا⁩ 2023 من 30 حزيران الجاري إلى 15 تموز المقبل.وكان الآسيوي قد فتح الباب أمام الدول للتقدم بطلبات لاستضافة كأس آسيا 2023 بعد اعتذار الصين.وكانت الصين قد تراجعت عن استضافة البطولة المقررة العام المقبل بمشاركة 24 منتخباً بسبب […]

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