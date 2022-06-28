دراجات الصناعة في بطولة الأندية العربية

2022/06/28 | 11:30 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: ساجد سليم

تلقى الاتحاد المركزي للدراجات دعوة رسمية من الاتحاد العربي للعبة تتضمن مشاركة نادي الصناعة في البطولة العربية للاندية الابطال في سباقات الطريق التي من المزمع اقامتها في سوريا خلال النصف الثاني من شهر ايلول المقبل.

وجاءت الدعوة لفريق الصناعة اثر تتويجه للمرة 12 على التوالي في مسابقة الدوري المحلي، فضلا عن النتائج المتميزة للفرق النسوية التي تمكنت من حصد لقب الدوري.

وبشأن الدعوة قال مدرب فريق الصناعة ضياء الدين عباس ان المشاركة في هذه البطولة مهمة للغاية كونها ستجمع جميع الاندية العربية التي حققت بطولات محلية في دوريها وستكون منافساتها شرسة بتواجد اندية خليجية وعربية لها انجازات كبيرة على مستوى المنتخبات والاندية في رياضة الدراجات، مؤكدا ان نادي الصناعة سيكون ندا قويا في هذه المشاركة التي ستجمع فرق النخبة في بلدانها.

واشار الى ان الصناعة سبق له ان نال عدة اوسمة في البطولات السابقة منها الرسمية او الودية، مطالبا في الوقت ذاته دعم وزير الشباب والرياضة للنادي في هذه المشاركة، لاسيما ان الصناعة سيمثل العراق حاله حال الرياضات الاخرى، لافتا الى انه يستبشر خيرا بالحصول على الدعم الكافي لاسيما ان درجال قريب جدا من الرياضة والرياضيين، كما ناشد عباس وزارة الصناعة متمثلة بشخص وزيرها بالوقوف مع الفريق وتسهيل اجراءات المشاركة من الناحيتين المادية والمعنويا، واعدا بانه سيكون مع لاعبيه خير سفراء لرياضة الدراجات العراقية، معولا في الوقت نفسه على اللاعبين بتحقيق نتائج ايجابية تؤهلهم لحصد الاوسمة ورفع علم العراق عاليا في هذا التجمع العربي.

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