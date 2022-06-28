غير مسبوق في التاريخ العسكري العراقي.. الحشد يعلن تطورات إقامة استعراضه

2022/06/28 | 11:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت اللجنة العليا المنظمة للاستعراض العسكري للحشد الشعبي، الثلاثاء، عن اكتمال المرحلة الأولى من معسكر التدريب الشامل لجميع قطعات الحشد الشعبي بالتزامن مع أيام عيد الحشد بذكرى تأسيسه الثامنة.وقالت اللجنة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنها “أكملت المرحلة الأولى من معسكر التدريب الشامل لجميع قطعات الحشد الشعبي بالتزامن مع أيام عيد الحشد […]

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