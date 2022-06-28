مكملات النوم الطبيعية.. سبيلك للتمتع بساعات نوم متواصلة

2022/06/28 | 11:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يسعى الناس جاهدون للحصول على ساعات نوم ليلية مريحة ومتواصلة، مما يدفع الكثر للاعتماد على مكملات النوم الطبيعية.وأصبحت هذه المكملات شائعة في يومنا هذا أكثر من أي وقت مضى، حيث قفز استخدام الميلاتونين وحده من 0.4 بالمئة في عام 2000 إلى 2.1 بالمئة في عام 2018.وبدءا من عام 2005، بدأ الأفراد […]

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سبيلك للتمتع بساعات نوم متواصلة أولاً على ايرث نيوز.

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