محافظ أربيل يعلن وفاة عميد كلية القانون بجامعة صلاح الدين متأثراً بجروحه

2022/06/28 | 11:48 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز- أربيلأعلن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، وفاة عميد كلية القانون بجامعة صلاح الدين متأثراً بجروحه، بعد إصابته بطلق ناري من قبل طالب داخل الجامعة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر أمني في حديث لـ السومرية نيوز، إن " طالباً داخل جامعة صلاح الدين في محافظة أربيل، أصاب عميد كلية العلوم السياسية كاوان اسماعيل، وحارسه الشخصي بإطلاق نار".وأضاف: "بعد ذلك، قام نفس الطالب بقتل الأستاذ في كلية الهندسة بجامعة صلاح الدين في اربيل أدريس حمه خان، بعد اقتحام منزله وإطلاق النار عليه، انتقاماً من زوجة الضحية التي كانت السبب في فصله من الجامعة، وفق الاعترافات الأولية".

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