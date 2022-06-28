انتقاماً لفصله من الجامعة.. طالب يقتل أستاذاً بعدما أصاب عميد كلية في أربيل

2022/06/28 | 11:48 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز- أربيلأقدم أحد الطلاب في جامعة صلاح الدين بمحافظة أربيل، على قتل أستاذ بكلية الهندسة، عقب إصابة عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة بطلق ناري.

وقال مصدر أمني في حديث لـ السومرية نيوز، إن " طالباً داخل جامعة صلاح الدين في محافظة أربيل، أصاب عميد كلية العلوم السياسية كاوان اسماعيل، وحارسه الشخصي بإطلاق نار".وأضاف: "بعد ذلك، قام نفس الطالب بقتل الأستاذ في كلية الهندسة بجامعة صلاح الدين في اربيل أدريس حمه خان، بعد اقتحام منزله وإطلاق النار عليه، انتقاماً من زوجة الضحية التي كانت السبب في فصله من الجامعة، وفق الاعترافات الأولية".

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