تمويل الشركات يتضاعف في الشرق الأوسط.. وهذا المجال الرائد بينها

2022/06/28 | 11:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغ تمويل رأس المال الاستثماري أكثر من 2.5 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي.وهو أعلى رقم شهدته المنطقة على الإطلاق، أكثر من الضعف مقارنة بعام 2020، مع نمو بنسبة 138٪.ومن بين جميع الصفقات التي أُبرمت في المنطقة العام الماضي، كان ثلثها في مجال التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية.

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