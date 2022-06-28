أسهم اليابان تتجاوز مستويات “مهمة” بدعم من أسهم الطاقة

2022/06/28 | 11:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكن المؤشر نيكي الياباني من تجاوز مستوى ذو أهمية معنوية، 27 ألف نقطة، لأول مرة منذ أسبوعين، مدعوما بارتفاع أسهم شركات الطاقة، وإن حدت الضبابية المرتبطة برفع معدلات الفائدة الأميركية من المكاسب.وارتفع نيكي بـ 0.66 بالمئة ليغلق عند 27049.47 نقطة مقتربا من أعلى مستوى بلغه خلال اليوم.ويواصل المؤشر ارتفاعه لرابع جلسة […]

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