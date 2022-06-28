شاهد بالفيديو.. عمر يحرق نفسه واطفاله الصغار!‎‎



شاهد بالفيديو.. عمر يحرق نفسه واطفاله الصغار!‎‎
2022/06/28 | 11:55 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: FW6NVMdA5v4

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