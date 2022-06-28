رئيس أركان الحشد يترأس اجتماعا خاصا بالاستعراض العسكري

2022/06/28 | 12:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… ترأس رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي، الثلاثاء، الاجتماع الخاص بالاستعراض العسكري المرتقب للحشد الشعبي.وذكر بيان للحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “المحمداوي اجتمع باللجنة المنظمة للاستعراض العسكري لعيد الحشد الشعبي وبمشاركة وفد يمثل القائد العام للقوات المسلحة”.وأضاف البيان، أن “الاجتماع جاء لبحث متطلبات المرحلة الثانية من المعسكر التدريبي […]

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