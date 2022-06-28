مركز يعنى بدراسات والبحوث يستعد لإقامة ثلاث مؤتمرات دولية لأحياء تراث علماء كربلاء

2022/06/28 | 12:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مركز كربلاء للدراسات والبحوث في

العتبة الحسينية المقدسة استعداداته

العلمية لإقامة ثلاث مؤتمرات دولية

متخصصة لإحياء تراث علماء كربلاء

المقدسة, وذلك لتوثيق الإرث الحضاري

والتاريخي للشخصيات الرائدة

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