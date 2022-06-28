آسايش أربيل تعتقل قاتل الأستاذين الجامعيين.. هذه القصة الكاملة

2022/06/28 | 12:39 - المصدر: وكالة خبر

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أفادت مديرية الأمن (الآسايش) في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، إلقاء القبض على المتهم بقتل الأستاذين في جامعة صلاح الدين.

وكان طالب سابق قد أقدم صباح اليوم، على قتل عميد كلية القانون في جامعة صلاح الدين الدكتور كاوان إسماعيل، والأستاذ في كلية الهندسة الدكتور أدريس حمه خان، وأصاب موظفا جامعيا انتقاما منهما على ترقين قيده.

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