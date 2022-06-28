طالب يفتح النار على عميد كلية ويرديه قتيلاً في أربيل

2022/06/28 | 12:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، اليوم

الثلاثاء، وفاة عميد كلية القانون

بجامعة صلاح الدين وأستاذ جامعي بعد

تعرضهما لهجوم.

وقال خوشناو، خلال مؤتمر صحفي أن "عميد

كلية القانون بجامعة صلاح الدين كاوان

اسم

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