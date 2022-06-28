الصدر يهاجم برهم صالح.. “من المعيب على الشعب أن يكون رئيسهم تطبيعياً وتبعي”

2022/06/28 | 12:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ هاجم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية برهم صالح لرفضه التوقيع على قانون تجريم التطبيع.وقال الصدر في تغريدة تابعتها وكالة ايرث نيوز، انه “من المخجل جداً جداً ان يرفض ما يسمى برئيس جمهورية العراق: (برهم) التوقيع عل قانون (تجريم التطبيع)، فيكون من المعيبعلى الشعب ان يكون رئيسهم تطبيعياً وغير […]

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“من المعيب على الشعب أن يكون رئيسهم تطبيعياً وتبعي” أولاً على ايرث نيوز.

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