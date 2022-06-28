إردوغان عن انضمام السويد فنلندا للناتو: لا نريد

2022/06/28 | 12:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس التركي، رجب طيب إرودغان، الثلاثاء، أنه ينتظر "نتائج وليس كلامًا فارغًا" من جانب السويد وفنلندا في مدريد حيث تُعقد قمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي يرغب البلدان الواقعان في شمال أوروبا في الانضمام إليه.

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