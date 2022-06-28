الكاتب السعودي تركي الحمد يثير جدلا بتغريدة عن

2022/06/28 | 12:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الكاتب السعودي تركي الحمد موجة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة، بعد تغريدة عن المثليين، اعتبرها العديد من المعلقين مخالفة لموقف السعودية.

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