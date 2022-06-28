الكاظمي :يُقدم تعازيه للأردن بسقوط عدد من الضحايا في حادثة انفجار ميناء العقبة  

2022/06/28 | 12:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، تعازيه إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بسقوط عدد من الضحايا في حادثة انفجار ميناء العقبة.

وذكر بيان صدر عن الكاظمي قوله: “نتقدم بالتعازي الحارّة وصميم المواساة إلى عاهل المملكة الأردنية الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وإلى الشعب الأردني الشقيق، في سقوط ضحايا حادثة ميناء العقبة؛ تغمّد الله سبحانه الراحلين منهم بالرّحمة والمغفرة، واشتمل بعينه ورعايته جلّ شأنه لشفاء المصابين منهم.



كما نتقدم إلى ذويهم وأحبائهم بأعمق كلمات التعاطف ومشاطرة الحزن والدعاء بجميل الصبر والسلوان”.

كما عزت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، الأردن، بسقوط ضحايا في حادثة ميناء العقبة.

وقالت الخارجية في بيان لها : “تلقينا بحزنٍ عميق نبأ الحادث الأليم الذي تعرَّض له الأشقاء في المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة، إثر سقوط ضحايا حادثة ميناء العقبة، ما تسبَّب بإزهاق أرواح عدد من المدنيِّين”.

وأضافت، أن “في هذا المُصاب؛ تُعرب وزارة الخارجيّة عن تعازيها إلى المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة حكومةً وشعباً، سائلين الله الرحمة والرضوان للضحايا والشفاء العاجل والسلامة للمصابين، تقـبّلوا صادق مشاعرنا، ووقوف العراق إلى جانب أشقائه في محنتهم”.

لقي 13 شخصاً مصرعهم، فيما أصيب 250 آخرون في حصيلة ليست نهائية، الاثنين، جراء تسرب غار من صهريج في ميناء العقبة الأردني.

وقالت وسائل اعلام أردنية، (27 حزيران 2022)، “توفي 10 أشخاص وأصيب 234 آخرون، اليوم الاثنين، جراء حادثة تسرب الغار من صهريج في ميناء العقبة”.

من جهته ذكر الناطق باسم مديرية الأمن، أن “المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني ما زالوا يتعاملون لغاية هذه اللحظة مع الحادثة”.

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