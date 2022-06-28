الاطار يحيط مرشحه لرئاسة الوزراء بـ”السرية التامة” خشية “التسقيط”

2022/06/28 | 12:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي , الثلاثاء , ان الاطار التنسيقي اقر بالحفاظ على السرية التامة لمرشحي منصب رئيس الوزراء خشية من محاولات التسقيط التي غرضها افشال مفاوضات اللجنة التي تم تشكيلها للتفاوض مع القوى السياسية الأخرى.وقال البياتي في تصريح لـ / المعلومة / , ان […]

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