العراق ثاني أكبر مصدر للنفط الى تركيا في نيسان الماضي

2022/06/28 | 12:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- ترجمة

شهدت واردات تركيا النفطية ارتفاعًا بنسبة 10.1 في المائة إلى 3.93 مليون طن في أبريل نيسان الماضي من 2022، كما أظهرت البيانات الصادرة عن هيئة مراقبة الطاقة في البلاد يوم الثلاثاء.

وأظهرت بيانات الهيئة، والمعروفة أيضًا باسم EMRA في تقريرها الشهري أن واردات النفط الخام، زادت بنسبة 15.5 في المائة قبل شهرين لتصل إلى 3.16 مليون طن.

في أبريل استوردت تركيا غالبية احتياجاتها من النفط والمنتجات النفطية من روسيا ، لتصل إلى 1.39 مليون طن.



وفقا لما نشره موقع menafn.

وتأخر العراق والسعودية بقليل بـ 1.83 طن و 284018 طن بهذا الترتيب.

وشهدت صادرات منتجات تكرير النفط ارتفاعا بنسبة 34.4 في المائة إلى 1.193 مليون طن ، في حين قفز الإنتاج بنسبة 11.5 في المائة إلى 3.23 مليون طن قبل شهرين أيضا.

وانخفضت معاملات إنتاج النفط المحلي بالكامل بنسبة 0.71 في المائة على أساس سنوي في الشهر المذكور لتصل إلى 2.43 مليون طن.

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