2022/06/28 | 12:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال الرئيس الأوكراني، ولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إنه أبلغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بأن بلاده بحاجة لأنظمة دفاع صاروخي لصد الهجمات الروسية.وفي تعليقات على “تويتر” قبل قمة حلف شمال الأطلسي، قال زيلينسكي:”أجريت محادثة هاتفية مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ”.وأضاف: “نسقنا المواقف عشية قمة الحلف في […]

ظهرت المقالة قبل قمة الناتو المرتقبة..



“طلب عاجل” من زيلينسكي أولاً على ايرث نيوز.

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