دولة القانون يوضح بشان خلافات داخل الاطار التنسيقي

2022/06/28 | 13:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اوضح عضو ائتلاف دولة القانون حسين مردان اليوم الثلاثاء، حقيقة وجود خلافات داخل الاطار التنسيقي.وقال مردان لوكالة ايرث نيوز، انه “لا توجد خلافات بين الكتل السياسية الموجودة في الإطار التنسيقي حيث انه متماسك ومنذُ اربعة اشهر من بداية تشكيل الحكومة”.واضاف ان “بعض قوى الإطار التنسيقي لم تأخذ اماكن النواب الذي انسحبوا […]

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