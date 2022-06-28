التربية تُحدد اعمار قبول الطلبة في العام الدراسي الجديد

2022/06/28 | 13:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدّدت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء،

أعمار قبول الطلبة في المراحل الثانوية

للمدارس النهارية للعام الدراسي (2022-2023).

وذكر بيان للوزارة،، أن "المديرية

العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي

وجهت المد

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