العراق.. السلطات تنقذ فتاة من مبتز هددها بنشر صور خاصة

2022/06/28 | 13:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت السلطات العراقية، الثلاثاء، من إنقاذ فتاة كان قد هددها أحد الأشخاص بنشر صور خاصة لها على منصات التواصل الاجتماعي في حال رفضت أن تدفع له مبلغا كبيرا من المال.

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