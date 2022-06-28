2022/06/28 | 13:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشفت السلطات شاحنة في سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية، بعد أن سمع عامل قريب صرخة طلبا للمساعدة، وفقا لرئيس شرطة سان أنطونيو بيل مكمانوس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("مأساة إنسانية مروعة".. العثور على جثث 46 مهاجرًا في شاحنة بولاية تكساس) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("مأساة إنسانية مروعة".. العثور على جثث 46 مهاجرًا في شاحنة بولاية تكساس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).