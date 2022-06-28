وزارة عراقية تمنح احدى فئاتها عيدية 100 الف بمناسبة عيد الاضحى

2022/06/28 | 13:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة العمل اليوم الثلاثاء، منح العمال المضمونين عيدية 100 الف دينار بمناسبة عيد الاضحى المبارك.وذكر بين للوزارة تلقته ايرث نيوز، ان “وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالةً القاضي سالار عبدالستار اعلن إطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين في بغداد والمحافظات لشهر تموز ٢٠٢٢، ومنحهم عيدية مقدارها (١٠٠) ألف دينار بمناسبة عيد الأضحى المبارك.[…]

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