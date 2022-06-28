2022/06/28 | 13:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي، إن “عميد كلية القانون بجامعة صلاح الدين توفي متأثراً بجراحه الخطيرة”.

وأضاف، أن “طالباً نفذ هجوماً على عميد كلية القانون وأستاذ في الهندسة في ذات اليوم، وتسبب بوفاتهما”.

وتابع، “الطالب حاول نقل دراسته من جامعة سوران بعد نشوب مشكلة بينه وبين تدريسي آخر وبعد رفض طلبه هدد مجموعة من الأساتذة”.

وبين، أن “الجاني ارتكب جريمتين وتوجيهات حازمة من رئيس الحكومة بالبحث عنه في اسرع وقت ممكن”.

وكشف رئيس جامعة صلاح الدين في محافظة أربيل كامران يونس محمد أمين، في وقت سابق اليوم، تفاصيل جديدة حول واقعة إطلاق النار التي نفذها طالب ضد عميد كلية في الجامعة.

وقال أمين في مؤتمر صحفي ترجمه “ناس كرد”، (28 حزيران 2022)، إن طالباً في جامعة سوران أطلق النار على عميد كلية القانون في جامعة صلاح الدين وأصابه بجروح وأصاب أحد حراس الكلية”.

وأضاف أمين، أنه “تم نقل الجرحى إلى المستشفى، وسيتم إجراء عملية جراحية للعميد وحالته غير معروفة”.

وتابع، أن “المشكلة كانت بسبب عدم قبول الكلية نقل الطالب بعد ان طلب ذلك عدة مرات”.

إلى ذلك، ذكر مصدر طبي أن “رصاصتين أصابتا عميد كلية القانون، حيث إحداهما في الرأس والأخرى في الصدر”.

وأضاف، أن “الرجل الذي أصيب بالرصاص في مركز الشرطة بالكلية كان حارسا، وإصابته في الصدر”.

وافاد مصدر أمني، أن “المتهم فر بعد الهجوم إلى جهة مجهولة، فيما تبحث الشرطة عنه لاعتقاله”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة عميد كلية القانون في جامعة صلاح الدين متأثراً بإصابته صباح اليوم) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة عميد كلية القانون في جامعة صلاح الدين متأثراً بإصابته صباح اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).