2022/06/28 | 13:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدد من اللاعبين وسيغيبون عن مباراة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخبنا الوطني لكرة الصالات يواجه اليوم نظيره المغربي في نهائي كأس العرب) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخبنا الوطني لكرة الصالات يواجه اليوم نظيره المغربي في نهائي كأس العرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).