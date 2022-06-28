عذابات السّياسة / النّخبة التّونسيّة وذبح المفاهيم - الطايع الهراغي

2022/06/28 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطايع_الهراغي رحم الله رهين المحبسين، شيخ المعرّة، دخل يوما على الشّريف المرتضى" فعثر برجل، فقال الرّجل: من هذا الكلب؟ فقال المعرّي: الكلب من لا يعرف للكلب سبعين اسما".وطيّب الله ثرى المتنبّي" بلسان أهل عصرنا نطق لا بلسان أهل عصره "وليس يصح في الأفهام شيء //إذا احتاج النّهار إلى دليل".



ودثّر الله النّحويّ سيبويه ببرد اليقين، رحل وهو يردّد"أموت وفي نفسي شيء من حتّـــى".



01/غـول ال ......





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