العمل تعلن إطلاق رواتب العمال المضمونين وعيدية 100 الف دينار

2022/06/28 | 13:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، إطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين في بغداد والمحافظات لشهر تموز المقبل، فيما أشارت إلى أنه سيتم منحهم عيدية تبلغ 100 الف دينار بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقالت المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلود حيران الجابري، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): إن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالةً سالار عبدالستار أطلق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين في بغداد والمحافظات لشهر تموز 2022، ومنحهم عيدية تبلغ 100 الف دينار بمناسبة عيد الأضحى المبارك".

وأضافت، أن "الدائرة أكملت جميع الإجراءات المتعلقة برواتب العمال المتقاعدين المضمونين لديها وسيتم إطلاقها ابتداءً من مساء يوم الثلاثاء الموافق الـ28 من حزيران 2022".

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