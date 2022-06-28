ارصفة بغداد …مكتبات

2022/06/28 | 14:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / وليد خالد احمد مرت احوال على ارصفىة بغداد، مر غزاة من كل بلدان الارض، مر جنود ومسلحون وقطاع طرق، مرت المدافع والدبابات وتساقطت القذائف كما تساقطت الجثث.مرت كل الانواء على الرصيف البغدادي لكنه لم يسقط في الغياب وظل ملتصقاً بالمدينة ظل مأوى للناس يعبرون به من الحروب والازمات الى الخبر والعمل […]

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