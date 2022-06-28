2022/06/28 | 14:05 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: paB-95P00Wk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حلبجة.. إرسال وجبة من جرحى القصف الكيمياوي إلى خارج البلاد لغرض المعالجة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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