مسرور بارزاني يعلق على حادثة مقتل الأستاذين الجامعيين في اربيل

2022/06/28 | 14:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

بيان من رئيس حكومة إقليم كوردستان

أحزنا بشدة استشهاد كل من الدكتور كاوان إسماعيل والدكتور إدريس حمه خان.

إن فقدان هذين الأستاذين الجليلين يمثل فاجعة مأساوية.



وإذ نتقدم بأصدق التعازي والمواساة لذويهما وعائلتيهما وأنفسنا، فإننا نشاطر أحزانهم ونسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته.

لقد تمكنت وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في فترة قصيرة من القبض على المجرم وإحالته إلى القانون لينال جزاءه العادل.

يجب على وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنهاء الأسلحة غير المرخصة والتصدي للمجرمين والمخربين مهما كان شأنهم ومستوياتهم.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

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