زيدان يجري تغييرات لقضاة الاستئناف والإشراف القضائي (وثيقة)

2022/06/28 | 14:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداصدر رئيس مجلس القضاء الاعلى، فائق زيدان، امرا قضائيا بتغيير عدد من قضاة محاكم الاستئناف وهيئة الاشراف القضائي.

وبحسب وثيقة صادرة بتاريخ 27 حزيران الجاري، وحصلت عليها (بغداد اليوم)، فانه "تم انهاء تكليف مسلم متعب مدب القائم بمهام رئيس هيئة الاشراف القضائي واعادته الى رئيس محكمة استئناف بابل الاتحادية".

كما جرى "انهاء تكليف باسم عبد زيد حمزة من القيام بمهام رئيس محكمة استئناف بابل الاتحادية واعادته نائب رئيس استئناف - رئاسة محكمة استئناف بابل الاتحادية".

ووفقا للوثيقة، فقد "تم انهاء تكليف ليث جبر حمزة من القيام بمهام رئيس محكمة استئناف واسط الاتحادية ونقله الى رئاسة الاشراف القضائي وتكليفه القيام بمهام رئيس هيئة الاشراف القضائي".

فيما شمل التوجيه، "تكليف نائب رئيس استئناف واسط محمد حنظل عزيز القيام بمهام رئيس محكمة استئناف واسط الاتحادية".

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