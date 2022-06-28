2022/06/28 | 14:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن تمكنها من إحباط عمليات لتهريب 400 ألف لتر من الوقود في 9 محافظات.وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "رجال وكالات الاستخبارات والتحقيقات الاتحارية في وزارة الداخلية، نفذوا عمليات نوعية خلال الـ72 ساعة الماضية أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 400 الف لتر من البنزين والكاز في 9 محافظات، وضبط 18 عجلة تستخدم للمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته بصورة غير رسمية والقاء القبض على سائقيها".واضافت انه "تم ضبط موقع تهريب ضمن محافظة بابل يحتوي على خزانات حديدية كبيرة الأحجام بداخلها منتوجي البنزين وزيت الغاز (الكاز) معد للمتاجرة بصورة غير مشروعة"، لافتة الى ان "المفارز تمكنت ايضا من ضبط ثلاثة مواقع مخالفة ضمن محافظة البصرة تحتوي على خزانات حديدية كبيرة الأحجام ، وضبط عجلة نوع صهريج محملة بمنتوج نفطي وبدون أوراق رسمية في محافظة ذي قار تم ضبط عجلة حوضية مخالفة محملة بمادة الكاز مع خزان حديد داخل الموقع".وتابعت الخلية ان "مفارز الوكالة تمكنت من ضبط موقع مخالف في محافظة ديالى، وضبط (3) عجلات صهاريج مع سائقيها محملة بمنتوج البنزين وبدون أوراق رسمية بالحمولة وحركة الصهاريج".واكمل: "وفي محافظة نينوى تمكن مفارز الوكالة من ضبط موقع يحتوي عجلتين محوره تحتوي مادة الزيت الغاز ( الكاز )، ومحطة وقود متنقلة تستخدم للمتاجرة بالمشتقات النفطية بصورة غير مشروعة وضبط عجلة صهريج مع سائقها وبالجرم المشهود تقوم بعملية متاجرة وتدوير المشتقات النفطية بصورة غير قانونية".واشارت الخلية الى انه "المفارز في محافظة كركوك تمكنت من ضبط موقعين مخالفين وضبط عجلة تريلة بالجرم المشهود داخل محطة وقود (الذهب الأسود) تقوم بعملية تعبئة مادة زيت الغاز(كاز ) بواسطة خزان محور ضمن العجلة بالإضافة لضبط عجلات عدد(3) محملة بمنتوج نفطي دون اوراق رسمية".

وفي محافظة صلاح الدين، اوصحت الخلية انه "تم ضبط عجلتين حوضيتين مع سائقيهما داخل محطة وقود تكريت وبالجرم المشهود تقوم بتحميل مادة الكاز والبنزين دون موافقات رسمية ومعدة للمتاجرة بصورة غير مشروعة"، مستدركة بالقول: "وفي ذات السياق تم ضبط موقع مخالف وضبط عجلة نوع تريلة محملة بمادة الغاز وبدون أوراق رسمية وعجلتين نوع صهريج مع سائقيها محملة بمشتقات نفطية مخالفة".وختمت الخلية نه "تم ضبط موقع لمتاجرة المشتقات النفطية بصورة غير رسمية في الأنبار يحتوي على منتوج زيت الغاز وعجلة حوضية مخالفة مع سائقها تحتوي على منتوج مجهول الكمية والنوعية"، مبينة انه "تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا وتسليمها مع المتهمين الى الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال الأوراق التحقيقية".

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