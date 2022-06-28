شرطة كربلاء تكشف عملية القبض على سارق قام بسرقة 85 مليون دينار

2022/06/28 | 14:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن قسم مكافحة الإجرام في كربلاء

المقدسة من إلقاء القبض على أحد السراق

لقيامه بسرقة مبلغ 85 مليون دينار عراقي

من إحدى الدور السكنية في المحافظة ،

وذكر بيان لإعلام شرطة كربلاء "حصلت

وكالة نون الخبري

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