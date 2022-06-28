خام البصرة يرتفع أكثر من دولارين

2022/06/28 | 14:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع سعر خام البصرة الثقيل، اليوم

الثلاثاء، إلى أكثر من دولارين ليحافظ

على السعر فوق 100 دولار للبرميل.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا

2.02 دولار وبنسبة تغيير بلغت 2.01% ليصل الى

102.56 دولار

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