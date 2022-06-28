عراقي يحور مولدات المنازل من وقود البنزين إلى الغاز السائل

2022/06/28 | 14:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسمي راقي أحمد سلمان، عمري ٥٠ عاما،

متزوج ولدي ١٠ أبناء.



أسكن في دار

بالإيجار وسط مدينة بعقوبة.



أعيل أسرتي

الكبيرة من خلال عملي في تصليح المولدات

الكهربائية المنزلية الصغيرة الحجم.

ينشط عملي في فصل ال

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