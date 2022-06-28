شارل مالك وإدوارد سعيد والقوة الأميركية 

2022/06/28 | 14:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتاب شيّق وممتع يقدم سيرة الفيلسوف والسياسي اللبناني شارل مالك وقريبه الفلسطيني اداور سعيد، ومعهما بعض معاصريهما من أمثال السوريين قسطنطين زريق وصادق جلال العظم واللبنانيين كمال الصليبي وفؤاد عجمي.يروي الكتاب دور الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، وعلاقة هؤلاء المثقفين ومواقفهم المتضاربة من القوة الأميركية في المنطقة والعالم.

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