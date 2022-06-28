ملتقى النبأ للحوار يناقش الجفاف في العراق- الاثار والابعاد

2022/06/28 | 14:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نوعية المياه من مخلفات التربة.

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